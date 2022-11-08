В оккупированной Ясиноватой прогремели взрывы: горит городская подстанция (видео)

Во вторник, 8 ноября, в оккупированной Ясиноватой (Донецкая область) прогремели взрывы. После чего загорелась городская подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

По некоторым данным, от подстанции в Ясиноватой питаются воинские части российских оккупантов.

При этом в так называемой "ДНР" сообщают, что в результате боевых действий в Ясиноватой обесточены 23 трансформаторные подстанции.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.

Кроме того, мы писали, что оккупанты за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

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