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В оккупированной Попасной проживает около 200 человек, в городе разбита вся инфраструктура, - МВА

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Попасная, Понедельник 17 апреля 2023 22:36
В оккупированной Попасной проживает около 200 человек, в городе разбита вся инфраструктура, - МВА Фото: Разрушенный дом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Официальные власти города Попасная (Луганская область) и все коммунальные службы будут готовы вернуться в населенный пункт после деоккупации. Сейчас там проживает около 200 человек и им нужна помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Попаснянской городской военной администрации Николая Ханатова в эфире национального телемарафона.

"Все наши службы готовы вернуться в деоккупированную Попасную", - говорится в заявлении.

По словам главы города, власти планируют закупить модульные дома, в которых для начала будут проживать спасатели, саперы, полицейские и коммунальщики. Ханатов считает, что после разминирования в город вернутся люди.

"В первую очередь в городе нужно починить водообеспечение", - сказал глава города.

В оккупированной Попасной проживают около 200 человек, а к 24 февраля 2022 года в городе жили 20 тысяч человек.

Напомним, что российские оккупанты официально исключили разрушенную Попасную из перечня городов региона. Населённого пункта нет среди городских и муниципальных округов.

Российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

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