В оккупированной Попасной проживает около 200 человек, в городе разбита вся инфраструктура, - МВА
Официальные власти города Попасная (Луганская область) и все коммунальные службы будут готовы вернуться в населенный пункт после деоккупации. Сейчас там проживает около 200 человек и им нужна помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Попаснянской городской военной администрации Николая Ханатова в эфире национального телемарафона.
"Все наши службы готовы вернуться в деоккупированную Попасную", - говорится в заявлении.
По словам главы города, власти планируют закупить модульные дома, в которых для начала будут проживать спасатели, саперы, полицейские и коммунальщики. Ханатов считает, что после разминирования в город вернутся люди.
"В первую очередь в городе нужно починить водообеспечение", - сказал глава города.
В оккупированной Попасной проживают около 200 человек, а к 24 февраля 2022 года в городе жили 20 тысяч человек.
Напомним, что российские оккупанты официально исключили разрушенную Попасную из перечня городов региона. Населённого пункта нет среди городских и муниципальных округов.
Российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.