В окупованій Макіївці підірвали нафтобазу

За даними служби, у ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн із паливом обсягом 70 кв. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей обсягом 60 кв. м, що знаходяться в 20-25 м від залізничного полотна.

"Причиною пожежі стало потрапляння вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі створено дві ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 кв. м, друга - на залізничному полотні з цистернами на площі 350 кв.

На гасіння пожежі кинули 20 одиниць техніки та 84 особи особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.