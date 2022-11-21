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В окупованій Макіївці підірвали нафтобазу

Фото: в окупованій Макіївці спалили нафтобазу
Автор: Олександр Білоус

В окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екстрену службу окупаційної адміністрації.

За даними служби, у ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн із паливом обсягом 70 кв. м на залізничному полотні за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей обсягом 60 кв. м, що знаходяться в 20-25 м від залізничного полотна.

"Причиною пожежі стало потрапляння вибухонебезпечного предмета", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі створено дві ділянки: одна спрямована на ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 кв. м, друга - на залізничному полотні з цистернами на площі 350 кв.

На гасіння пожежі кинули 20 одиниць техніки та 84 особи особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.

Нагадаємо, на початку листопада ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом .

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ДонецькБРСМ-Нафта