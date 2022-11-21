В оккупированной Макеевке взорвали нефтебазу

По данным службы, в ночь на понедельник, 21 ноября, было установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кв. м на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей объемом 60 кв м, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна.

"Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

На месте пожара создано два участка: один направлен на ликвидацию горения стационарных емкостей на площади 300 кв м, второй - на ж/д полотно с цистернами на площади 350 кв м.

На тушение пожара бросили 20 единиц техники и 84 человека личного состава. По состоянию на утро 21 ноября пожар почти потушен.