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В оккупированной Макеевке взорвали нефтебазу

Фото: в оккупированной Макеевке сожгли нефтебазу
Автор: Александр Белоус

В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза. Причиной стало "попадание взрывоопасного предмета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экстренную службу оккупационной администрации.

По данным службы, в ночь на понедельник, 21 ноября, было установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кв. м на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение 3 стационарных емкостей объемом 60 кв м, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна.

"Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

На месте пожара создано два участка: один направлен на ликвидацию горения стационарных емкостей на площади 300 кв м, второй - на ж/д полотно с цистернами на площади 350 кв м.

На тушение пожара бросили 20 единиц техники и 84 человека личного состава. По состоянию на утро 21 ноября пожар почти потушен.

Напомним, в начале ноября ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами и несколько цистерн с топливом.

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ДонецкБРСМ-Нафта