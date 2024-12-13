В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: у ЦНС назвали причину

На тимчасово окупованих територіях Луганської області паралізовано рух автотранспорту. Зокрема, не лише у великих містах, але й на автошляхах поза населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, наслідком цього стали дві причини. Зокрема, снігоприбиральні машини куплені на гроші Кремля, про які звітує гауляйтер Денис Пушилін, у більшості випадків закуплені на "папері".

Водночас той транспорт, що є, немає можливості експлуатувати для очищення доріг через відсутність водіїв. Причина проблеми не змінилась - працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України мобілізували до армії РФ. Крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату.

"Повернути окуповані території України до нормального цивілізованого життя може кожен, хто допомагатиме Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ звільняти нашу землю від ворога", - додали у ЦНС, закликавши інформувати про місцерозташування ворожих позицій.