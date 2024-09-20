В окупованій Херсонській області школярі мали слухати лекції пропагандистів РФ, - ЦНС

Зокрема, лекції відбулись під час так званих "розмов про важливе". Мова йде про обов'язкові пропагандистські уроки, які проходять раз на тиждень. Проте на цей раз заняття проводили російські пропагандисти, а саме - співробітники ТАСС.

Під час пропагандистських лекцій українських дітей переконували, що російські ЗМІ є рупором "правди". Крім того, пропагандисти надавали перелік "бажаних медіа", а також проводили перевірку підписок у телефонах.

За даними ЦНС, відповідна програма лекцій була підготовлена Міністерством просвіти РФ.

В кінці публікації Центр національного спротиву нагадав, що пропаганда є воєнним злочином без терміну давності. Тож кожен дотичний "до промивання мізків українців понесе заслужене покарання".