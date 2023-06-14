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В окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шість людей через затоплення після підриву ГЕС

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Середа 14 червня 2023 14:09
В окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шість людей через затоплення після підриву ГЕС Ілюстративне фото: в окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шість людей через затоплення після підриву ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованій Голопристанській громаді Херсонської області загинуло шість мешканців через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голопристанську міську військову адміністрацію.

"Підтвердилися факти ще двох загиблих від цієї катастрофи. За наявною та підтвердженою інформацією кількість загиблих від затоплення в нашій громаді складає 6 осіб. Співчуття близьким та рідним", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок середи у Голій Пристані рівень води в районі східної частини залишається значний, що позбавляє доступу до домоволодінь. Рівень води в деяких частинах складає до 1 м.

При цьому в більшій частині міста є сполучення та доступ до інших районів.

Також було відновлено електропостачання в непідтоплених районах міста.

До того ж, населення почало повертатись для ліквідації наслідків підтоплення.

В окупованій Голій Пристані та громаді загинуло шість людей через затоплення після підриву ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС 6 червня вода з водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому загарбники ускладнюють евакуацію населення.

Так, у Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря, а також змушують дякувати на камеру за "евакуацію", яку вони навіть не проводили.

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Херсонська область
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