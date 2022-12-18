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Окупований Донецьк обстрілюють. Під вогонь потрапив стадіон "Донбас-Арена"

Фото: окупований Донецьк знову обстрілюють (t.me/Novostidnua)
Автор: Марія Кучерявець

З тимчасово окупованого Донецька знову повідомляють про обстріл. Під атаку потрапив район стадіону "Донбас-Арена" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канал.

"У Донецьку під обстріл знову потрапив центр міста... повідомляють про прильоти в районі "Донбас Арени" та набережної", - пишуть в мережі.

Також ЗМІ пишуть що через обстріли у місті сталася пожежа на проспекті Германа Титова.

Окупаційна "влада" вже заявила, що внаслідок обстрілів посипалося скління на "Донбас Арені". Також "прильоти" нібито є біля РСК "Олімпійський", ДМ "Юність", виставкового центру, краєзнавчого музею на вулиці Набережній та проспекті Миру. Є займання.

Наразі офіційних коментарів влади щодо ситуації в окупованому місті немає.

Нагадаємо, нещодавно в розвідці розповіли про нову провокацію РФ з обстрілами Донецька. Там пояснили, українські сили не ведуть вогонь по місту і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури.

Втім, росіянам дали вказівку атакувати захоплений Донецьк, а потім звинувачувати в цьому ЗСУ, нібито "знаходячи" уламки боєприпасів, які ворог збирає по всій лінії фронту та звозить у місто.

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ДонецькДонбасОбстріл