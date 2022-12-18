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Оккупированный Донецк обстреливают. Под огонь попал стадион "Донбасс-Арена"

Фото: оккупированный Донецк снова обстреливают (t.me/Novostidnua)
Автор: Мария Кучерявец

Из временно оккупированного Донецка снова сообщают об обстреле. Под атаку попал район стадиона "Донбасс Арена" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал.

"В Донецке под обстрел снова попал центр города... сообщают о прилетах в районе "Донбасс Арены" и набережной", - пишут в сети.

Также СМИ пишут, что из-за обстрелов в городе произошел пожар на проспекте Германа Титова.

Оккупационные "власти" уже заявили, что в результате обстрелов посыпалось остекление на "Донбасс Арене". Также "прилеты" якобы есть у РСК "Олимпийский", ДМ "Юность", выставочного центра, краеведческого музея по улице Набережной и проспекту Мира. Есть возгорания.

Пока официальных комментариев власти по поводу ситуации в оккупированном городе нет.

Напомним, недавно в разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка. Там объяснили, что украинские силы не ведут огонь по городу и не выбирают себе как цели жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры.

Впрочем, россиянам же дали указание атаковать захваченный Донецк, а затем винить в этом ВСУ, якобы "находя" обломки боеприпасов, которые враг собирает по всей линии фронта и свозит в город.

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ДонецкДонбассОбстріл