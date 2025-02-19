В окупованій частині Донецької області стартують мобілізаційні заходи, - ЦНС

Як пише інформаційний ресурс, гауляйтер так званих "ДНР" Денис Пушилін підписав розпорядження щодо підготовки місцевого населення до служби в рядах російської армії.

"Фактично, це означає мобілізацію осіб із російськими паспортами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупаційна адміністрація намагається приховати мобілізаційні заходи, оскільки офіційно документ базується на російських нормах щодо зборів резервістів, просте у самому тексті резервісти не згадуються.

"Це є частиною стратегії окупантів із маскування примусової мобілізації", - пояснює ЦНС.

За даними інформаційного ресурсу, для цього процесу, окупаційна "влада" залучає військомати та військові комендатури, які виконують примусові функції контролю за мобілізацією.

"Найголовніше - у розпорядженні чітко прописано про цілеспрямований призов та розподіл мобілізованих у війська РФ, що повністю спростовує міф про добровільну участь у цих "зборах", - зазначає ресурс.

Також за інформацією ЦНС, окупанти планують розпочати так званий призов у березні-квітні 2025 року. Це у свою чергу, дозволить ворогу замаскувати мобілізацію під щорічну кампанію призову в Росії.

У Центрі національного спротиву наголосили, що окупанти продовжують використовувати цивільне населення тимчасово окупованих територій як ресурс ведення війни.