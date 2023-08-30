В окупованій Алушті повідомляють про вибухи та стрілянину

За словами місцевих жителів, в Алушті чули не лише вибухи, але й звуки, схожі на стрілянину. Вибухи пролунали з боку Перевального.

Зазначимо, що там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

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Вибухи у Феодосії

Сьогодні ввечері вибухи на території Криму пролунали не лише в Алушті. Раніше звуки вибухів чули жителі окупованої Феодосії на сході півострова, там почалася пожежа.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ППО збила ракету у Феодосії. При цьому у мережі писали, що, мовляв, збили дрони. При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що з Феодосії у бік Приморського виїхали автомобілі швидкої допомоги

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