На окупованих територіях України знаходиться "рідкісноземів" на 350 млрд доларів, - Свириденко

"Україна дійсно має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку радовищ", - розповіла вона.

За словами Свириденко, перед Україною стоїть велика задача оновити геологічну інформацію і залучити інвесторів у переробну промисловість.

"Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядка 350 млрд доларів. Ці ресурси, якими на жаль, на сьогоднішній день володіє агресор", - додала представниця уряду.