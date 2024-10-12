На окупованих територіях України вироблятимуть "Шахеди", - ЦНС

Атака по базі зберігання "Шахедів" у РФ

Останнім часом російський агресор розширив частоту і масштаби застосування іранських дронів-камікадзе проти України. Майже щоночі та навіть удень заграбники запускають дрони в напрямку різних областей країни.

Напередодні ввечері в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31. Паралельно росіяни запустили безпілотники в напрямку півдня та з північного сходу країни.

Згодом у Сумах пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих дронах.

9 жовтня ВМС України та СБУ вдарили ударними дронами по базі зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" у населеному пункті Октябрьский в Краснодарському краї Росії. На базі розміщувалися близько 400 ударних дронів.

Було уражено масштабну територію, на місці прильотів почалася вторинна детонація.

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