На оккупированных территориях Украины будут производить "Шахеды", - ЦНС

Атака по базе хранения "Шахедов" в РФ

В последнее время российский агрессор расширил частоту и масштабы применения иранских дронов-камикадзе против Украины. Почти каждую ночь и даже днем захватчики запускают дроны в направлении различных областей страны.

Накануне вечером в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31. Параллельно россияне запустили беспилотники в направлении юга и с северо-востока страны.

Впоследствии в Сумах прогремели взрывы. ПВО работала по вражеским дронам.

9 октября ВМС Украины и СБУ ударили ударными дронами по базе хранения дронов-камикадзе типа "Шахед" в населенном пункте Октябрьский в Краснодарском крае России. На базе размещались около 400 ударных дронов.

Была поражена масштабная территория, на месте прилетов началась вторичная детонация.

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