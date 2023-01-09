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На окупованих територіях України росіяни можуть мобілізувати випускників шкіл

Фото: На окупованих територіях України росіяни можуть мобілізувати випускників шкіл (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованих територіях України випускників шкіл змушують стати на "обов’язковий військовий облік", аби потім їх можна було мобілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на ТОТ Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Дітей 2005-2006 років народження змушують стати на "обов’язковий військовий облік". За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році.

У Центрі національного спротиву закликають батьків школярів за можливості покинути окуповані території та вивезти своїх дітей на безпечну територію.

Нагадаємо, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призваних у жовтні.

Тим часом керівник центру розвідки Збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг також зазначив, що РФ планує оголосити другу хвилю мобілізації, хоча фактично цей процес в країні не припинявся.

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