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На окупованих територіях росіяни змушують підлітків навчатись у псевдоуніверситетах, - ЦНС

Четвер 11 січня 2024 16:03
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На окупованих територіях росіяни змушують підлітків навчатись у псевдоуніверситетах, - ЦНС Ілюстративне фото: на окупованих територіях росіяни змушують підлітків навчатись у псевдоуніверситетах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни не полишають спроб набрати студентів до своїх псевдоуніверститетів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові ВНЗ на базі захоплених приміщень українських університетів", - пише ЦНС.

Варто зауважити, що більшість українських викладачів лишили окуповані території. Але окупанти залучились підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому.

"Студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "ВНЗ" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання", - сказано в повідомленні.

Окупаційні адміністрації вже повідомили, що й в наступному році "навчання" буде без іспитів та безоплатним, сподіваючись набрати людей.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

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