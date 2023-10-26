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На окупованих територіях Росія посилила пропаганду серед дітей, - ЦНС

Четвер 26 жовтня 2023 22:50
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На окупованих територіях Росія посилила пропаганду серед дітей, - ЦНС Ілюстративне фото: діти (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Загарбники продовжують політику геноциду направлену на знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

За даними відомства, Росія поставила задачу до кінця 2023 року збільшити кількість місцевих, дитячих та молодіжних установ, в тому числі військово-патріотичних. Зокрема відповідальними за мілітаризацію українських дітей назначили фонд "Захисник вітчизни".

Росіяни планують провести обов’язкові для відвідування "класні зустрічі", "твій герой", "дякую, браття". В межах пропагандистських заходів відбуватиметься зустріч школярів з "ветеранами".

Окрім цього в Москві сформували групу артистів для гастролей, блогерів для "неформальних" зустрічей й поставили завдання організувати безкоштовні перегляди дешевих пропагандистських фільмів.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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