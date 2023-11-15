UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованих територіях дефіцит ліків сягнув критичного рівня, - ЦНС

Фото: на окупованих територіях зростає дефіцит ліків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків. Лікарні ж росіяни перетворюють на шпиталі для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там зазначили, що окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків.

"Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових. В той час, коли цивільне населення немає доступу до достатньої кількості ліків", - заявили в ЦНС.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України