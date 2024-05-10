В окупованих Ровеньках повідомляють про "прильоти", у місті почалася пожежа (відео)

О 22:02 місцеві жителі повідомили про "прильоти" у місті.

Пізніше було опубліковано відео великої пожежі. Однак офіційної версії події немає. Ровеньки розташовані в глибокому тилу, до лінії фронту близько 110 км.

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби регіону повідомляють, що під удар потрапила нафтобаза в Ровеньках.