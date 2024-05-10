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В окупованих Ровеньках повідомляють про "прильоти", у місті почалася пожежа (відео)

Архівне фото: в окупованих Ровеньках почалася пожежа після вибухів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому місті Ровеньки в Луганській області сьогодні, 10 травня, прогриміли вибухи, після чого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

О 22:02 місцеві жителі повідомили про "прильоти" у місті.

Пізніше було опубліковано відео великої пожежі. Однак офіційної версії події немає. Ровеньки розташовані в глибокому тилу, до лінії фронту близько 110 км.

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби регіону повідомляють, що під удар потрапила нафтобаза в Ровеньках.

Удари по окупантах у Луганській області

ЗСУ періодично завдають ударів по військових цілях на окупованій території Луганської області. Нещодавно воїни вдарили по Луганську, після чого там почалася пожежа на нафтобазі.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляв, що після удару по нафтобазі в тимчасово захопленому Луганську в окупантів спостерігаються серйозні проблеми з паливом.

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