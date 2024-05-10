В оккупированных Ровеньках сообщают о "прилетах", в городе начался пожар (видео)

Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области сегодня, 10 мая, прогремели взрывы, после чего начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В 22:02 местные жители сообщили о "прилетах" в городе.
Позже было опубликовано видео крупного пожара. Однако официальной версии произошедшего нет. Ровеньки расположены в глубоком тылу, до линии фронта около 110 км.
Российские СМИ со ссылкой на оперативные службы региона сообщают, что под удар попала нефтебаза в Ровеньках.
ВСУ периодически наносят удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области. Недавно воины ударили по Луганску, после чего там начался пожар на нефтебазе.
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщал, что после удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.
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