В окупованих Олешках знищили будинок ще одного херсонського колаборанта, - ЗМІ

За попередніми даними, інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165.

Власником цієї земельної ділянки та будинки є Георгій Журавко. Він є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року.

Георгія Журавка окупанти призначили "головою" Олешок у травні 2022 року. До цього він був начальником КП "Олешки". Також Журавко балотувався на парламентські вибори у 2019 році і на місцеві вибухи у 2020 році.

Фото: в Олешках знищили будинок місцевого гауляйтера (most.ks.ua)

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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