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В окупованих областях України посилили примусову мобілізацію

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 19:24
В окупованих областях України посилили примусову мобілізацію Фото: в окупованих областях України посилили примусову мобілізацію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово окупованій території України російська влада активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Це з необхідністю заповнити втрати російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення опору місцевого населення до Бердянська та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Росії прискорить поразку країни-агресора у війні проти України.

Також стало відомо, що росіяни мобілізували майже все чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За планами вони мали намір мобілізувати не менше восьми тисяч людей.

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