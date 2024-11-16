Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. ЗАЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

У жовтні Запорізька АЕС понад добу була відключена від лінії живлення.

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