Оккупированная ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция является самой большой АЭС в Украине и Европе. ЗАЭС с 4 марта 2022 находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

В октябре Запорожская АЭС более суток была отключена от линии питания.

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