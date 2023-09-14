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Окупаційного "поліцейського" з Балаклії посадили у в'язницю, він забирав гроші у цивільних

Балаклія, Четвер 14 вересня 2023 15:45
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Окупаційного "поліцейського" з Балаклії посадили у в'язницю, він забирав гроші у цивільних Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Балаклії (Харківська область) під час окупації став працювати "поліцейським", він забирав гроші у місцевих жителів. За це його відправили до в'язниці на 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У червні 2022 року, коли Балаклія перебувала під російською окупацією, місцевий житель вирішив працювати на ворогів.

Він отримав пропозицію від так званого заступника начальника "Балаклійського відділу поліції Ізюмського району УВС ВЦА Харківської області" щодо охорони приміщення аптеки та будівлі місцевого ринку, на що погодився.

Колаборант також супроводжував "збирачку данини" під час збору оплати з торговців ринку.

Яке покарання призначив суд

Чоловік у судовому засіданні свою провину визнав частково та додав, що жодних договорів чи заяв про прийом на роботу він не підписував, грошей чи іншої допомоги за свою роботу не отримував.

Окупаційного &quot;поліцейського&quot; з Балаклії посадили у в'язницю, він забирав гроші у цивільних

Фото: Колаборант у суді (gp.gov.ua)

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності, йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, на строк 10 років з конфіскацією всього майна.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклію.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати.

Нагадаємо, що окупаційними військами у Балаклії Харківської області керував "комендант" Валерій Буслов. До вторгнення в Україну він військовим комендантом Калінінграда.

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