Оккупационного "полицейского" из Балаклеи посадили в тюрьму, он забирал деньги у гражданских

Житель Балаклеи (Харьковская область) во время оккупации стал работать "полицейским", он забирал деньги у местных жителей. За это его отправили в тюрьму на 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

В июне 2022 года, когда Балаклея находилась под российской оккупацией, местный житель решил работать на врагов.

Он получил предложение от так называемого заместителя начальника "Балаклейского отдела полиции Изюмского района УВД ВГА Харьковской области" по охране помещения аптеки и здания местного рынка, на что согласился.

Коллаборант также сопровождал "сборщицу дани" во время сбора оплаты с торговцев рынка.

Какое наказание назначил суд

Мужчина в судебном заседании свою вину признал частично и добавил, что никаких договоров или заявлений о приеме на работу он не подписывал, денег или иной помощи за свою работу не получал.

Фото: Коллаборант в суде (gp.gov.ua)

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Также его лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг, на срок 10 лет с конфискацией всего имущества.

Ситуация в Балаклее

Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.

За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать.

Напомним, что оккупационными войсками в Балаклее Харьковской области руководил "комендант" Валерий Буслов. До вторжения в Украину он военным комендантом Калининграда.