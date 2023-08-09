Окупаційний "директор" Бердянського порту отримав 10 років в'язниці, але його шукають

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено очільника окупаційного Бердянського морського торговельного порту, який сприяв розграбуванню української агропродукції", - повідомили в службі.

За даними СБУ, під керівництвом окупаційного директора з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до Росії майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад 30 млн доларів.

Суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки злочинець переховується на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, початок терміну відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.

Як здійснювалась незаконна схема

За даними слідства, зловмисником є колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором.

За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його "кандидатуру" на "посаду" очільника захопленого об’єкта.

Після "призначення" ворожий пособник починав виконання вказівок кремля щодо передачі всього майна українського порту "на баланс" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Але основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому вивезенні українського зерна з території південного регіону нашої держави до Росії.

Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна "Сормовский-48" та "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту РФ.

Вироки для зрадників і колаборантів в Україні

Раніше повідомлялось, що мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Також колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.

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