Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР.

"За словами представника воєнної розвідки України, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою", - пише ГУР.

За словами Юсова, Крим необхідно деокупувати й повернути до законної української влади. Всім, хто працює на Росію "справді найближчим часом краще покинути територію півострова".

Також Юсов додав, що російське командування в Криму й окупаційна адміністрація активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї. Водночас рядовому складу стверджують про те, що їм не варто перейматись оскільки усе нібито "під контролем".

"Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", - додав Юсов.