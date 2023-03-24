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Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР

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Пятница 24 марта 2023 12:19
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Активно продают недвижимость и увозят семьи.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"По словам представителя военной разведки Украины, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями", - пишет ГУР.

По словам Юсова, Крым необходимо деоккупировать и вернуть к законной украинской власти. Всем работающим на Россию "действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию полуострова".

Также Юсов добавил, что российское командование в Крыму и оккупационная администрация активно продают недвижимость и вывозят свои семьи. В то же время рядовому составу говорят о том, что им не стоит переживать поскольку все якобы "под контролем".

"Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", - добавил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может вернуть некоторые территории не военным путем.

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