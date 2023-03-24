Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"По словам представителя военной разведки Украины, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями", - пишет ГУР.

По словам Юсова, Крым необходимо деоккупировать и вернуть к законной украинской власти. Всем работающим на Россию "действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию полуострова".

Также Юсов добавил, что российское командование в Крыму и оккупационная администрация активно продают недвижимость и вывозят свои семьи. В то же время рядовому составу говорят о том, что им не стоит переживать поскольку все якобы "под контролем".

"Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", - добавил Юсов.