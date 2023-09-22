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В окупації запрацювали російські "суди", про правосуддя мова не йде, - Федоров

Фото: російські терористи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованій частині Запорізької області запрацювали так звані російські "суди". Втім, про правосуддя, звісно, мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Як відзначив Федоров, в окупацій набирає обертів каральна машина росіян.

В перші місяці терористи створили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області силові структури, які викрадати, допитували та катували українців. Пізніше ворог організував систему колоній та тюрем, щоб було де розміщати незаконно затриманих. 

Відучора в окупації також запрацювали фейкові судові органи російських терористів: 

  • "суддів" шукають по всій Росії і не можуть набрати штат
  • про правосуддя мови не йде, адже головна задача вносити вироки й відправляти у в’язниці всіх незгодним з терористами. 

"Мешканці окупованих територій відчувають "повний цикл" тиску російської каральної машини. Південь чекає на деокупацію", - заявив міський голова Мелітополя. 

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Майже щодня терористи завдають ударів по населених пунктах регіону.  При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області.

В окупації терористи посилили тиск проти цивільних, змушуючи їх, наприклад, отримувати російські триколори. При цьому ворог вдається до погроз й провокацій. 

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