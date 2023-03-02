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В окупації росіяни почали вводити обов'язкове "кадетство" для першокласників, - Генштаб

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В багатьох школах на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни почали запроваджувати "кадетство" для першокласників. Наймають на роботу проросійських містян в якості "вчителів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років", - пише пресслужба.

Для легалізації роботи проросійських містян, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області, місцеві окупанти примушують батьків віддавати дітей в "кадети".

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