В окупації росіяни почали вводити обов'язкове "кадетство" для першокласників, - Генштаб

В багатьох школах на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни почали запроваджувати "кадетство" для першокласників. Наймають на роботу проросійських містян в якості "вчителів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років", - пише пресслужба.

Для легалізації роботи проросійських містян, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів Росії.