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В окупації помер батько Катерини Серебрянської: спортсменку не допустять на похорони

АР Крим, Неділя 05 січня 2025 17:40
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В окупації помер батько Катерини Серебрянської: спортсменку не допустять на похорони Фото: Катерина Серебрянська (facebook.com/serebrianska.ekaterina)
Автор: Андрій Костенко

В окупованому Криму помер Олег Серебрянський – чемпіон СРСР з футболу 1983 року у складі "Дніпра" та батько олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Катерини Серебрянської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook спортсменки.

Олегу Серебрянському було 69 років.

"Дуже боляче через втрату. Але ще болючіше, що не можу попрощатися з батьком особисто, бо не можу приїхати через заборону на в'їзд до РФ", – написала олімпійська чемпіонка у соцмережі.

В окупації помер батько Катерини Серебрянської: спортсменку не допустять на похорони

(Фото: facebook.com/serebrianska.ekaterina)

Хто такий Олег Серебрянський

Уродженець Запоріжжя. Футболом почав займатися в Херсоні. 15-річним у складі юнацької збірної Української РСР виграв всесоюзну Спартакіаду. Був у молодіжній команді київського "Динамо", але до основи не пробився.

Транзитом через одеський "Чорноморець" та сімферопольську "Таврію" потрапив до "Дніпра", де провів два роки. Зігравши за дніпрян на позиції півзахисника 62 матчі та забивши 5 голів, став у 1983 році чемпіоном СРСР.

Пішов з "Дніпра" у 1984-му, догравав у "Колосі" з Павлограду та "Таврії". Завершив кар'єру у 1987-му в 32-роки. Після – працював завучем сімферопольської СДЮШОР, був тренером другої команди "Таврії". На початку 1990-х, разом із дружиною, майстром спорту з гімнастики Любов'ю Серебрянською, брав участь у створенні сімферопольської школи художньої гімнастики.

Раніше повідомили про смерть колишнього капітана "Шахтаря", що грав за команду 11 сезонів.

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