Оккупанты снова обстреляли Николаев из артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

"Николаев Артиллерийский обстрел️!! 17:40. В городе раздаются взрывы! Держитесь подальше от окон", - отметил городской голова.

Напомним, что сегодня оккупанты уже обстреливали Николаев. Вражеские снаряды попали в частные дома.

Кроме того, около 14:00 в городе объявили угрозу артиллерийских обстрелов, а позже и воздушную тревогу.

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