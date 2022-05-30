Окупати знову обстріляли Миколаїв з артилерії

Російська армія у понеділок, 30 травня, знову обстріляла Миколаїв. Ворожі сили застосували артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram .

"Миколаїв Артилерійський обстріл 17:40. У місті лунають вибухи! Тримайтесь подалі від вікон", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вже обстрілювали Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в приватні будинки.

Крім того, близько 14:00 у місті оголосили загрозу артилерійських обстрілів, а пізніше і повітряну тривогу.

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