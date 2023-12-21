Окупанту, який стріляв по людях під Києвом, оголосили підозру: подробиці

Російський військовий торік вистрілив по чоловікові під Києвом. Йому оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області підозрюваний вистрілив з автомата в ногу неозброєному жителю села, який доглядав за домашнім господарством.

Військовослужбовець РФ залишив чоловіка, не надавши йому медичної допомоги.

"Незважаючи на те, що через окупацію швидка допомога не могла дістатися до пораненого, чоловікові пощастило вижити, першу допомогу надав сусід", - йдеться в повідомленні.

Окупанту оголосили підозру

Підозрюваний - військовослужбовець четвертої десантно-штурмової роти другого батальйону 83 окремої десантно-штурмової бригади Східного військового округу ЗС РФ.

Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Військовому РФ повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років в'язниці.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що колишній полковник Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ, учасник ПВК "Вагнера" Ігор Саліков 18 грудня прибув до Нідерландів і заявив про намір виступити у Міжнародному кримінальному суді (МКС) із розповіддю про воєнні злочини російських окупантів в Україні.