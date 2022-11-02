У окупантів в Запорізькій області виник дефіцит кадрів в "адміністраціях", - Генштаб
Російські окупанти у Запорізькій області страждають на дефіцит кадрів у так званих "адміністраціях" захоплених населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"В результаті успішних дій підрозділів сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь", - заявили в Генштабі.
Також стало відомо, що противник проводить конкурси на заміщення вакантних "посад" в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
Причиною для цього стала періодична загибель колаборантів та їх відмова від виконання своїх обов’язків
Нагадаємо, що внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.
Раніше у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) загинув колаборант, якого росіяни призначили на посаду "заступника мера".
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