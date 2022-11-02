ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У оккупантов в Запорожской области возник дефицит кадров в "администрациях", - Генштаб

Новина українською →
Украина, Среда 02 ноября 2022 19:19
У оккупантов в Запорожской области возник дефицит кадров в "администрациях", - Генштаб Фото: У оккупантов в Запорожской области возник дефицит кадров в "администрациях" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в Запорожской области страдают дефицитом кадров в так называемых "администрациях" захваченных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"В результате успешных действий подразделений сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - заявили в Генштабе.

Также стало известно, что противник проводит конкурсы на замещение вакантных "должностей" в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Причиной тому стала периодическая гибель коллаборантов и их отказ от выполнения своих обязанностей.

Напомним, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

Ранее во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заммэра".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина
Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС