UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупантів вивозили швидкі. На узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян

Фото: на узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Приморську було завдано удару по окупантах, які знаходились на одній з баз відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, удару було завдано по базі відпочинку "Сонячна" у понеділок, 12 червня. В результаті обстрілу росіяни втікали з місця базування, а деяких з них довелось евакуювати медикам.

"Хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на "швидких, а когось не встигли розібрати з-під завалів", - написав Федоров.

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі 12 червня було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.

При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское мореВійна Росії проти України