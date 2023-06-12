ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупантів вивозили швидкі. На узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 20:55
Окупантів вивозили швидкі. На узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян Фото: на узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Приморську було завдано удару по окупантах, які заходились на одній з баз відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, удару було завдано по базі відпочинку "Сонячна" у понеділок, 12 червня. В результаті обстрілу росіяни втікали з місця базування, а деяких з них довелось евакуювати медикам.

"Хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на "швидких, а когось не встигли розібрати з-під завалів", - написав Федоров.

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі 12 червня було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.

При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовское море Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни