Окупантів вивозили швидкі. На узбережжі Азовського моря стався вибух у місці базування росіян

У тимчасово окупованому Приморську було завдано удару по окупантах, які заходились на одній з баз відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, удару було завдано по базі відпочинку "Сонячна" у понеділок, 12 червня. В результаті обстрілу росіяни втікали з місця базування, а деяких з них довелось евакуювати медикам.

"Хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на "швидких, а когось не встигли розібрати з-під завалів", - написав Федоров.

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Зазначимо, що останні кілька місяців в окупованій частині Запорізької області часто лунають вибухи. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі 12 червня було знищено російський тепловоз. За допомогою нього росіяни постачали паливо для військових.

При цьому 7 червня вибухи чули мешканці одразу кількох окупованих населених пунктів Запорізької області.

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