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Оккупантов вывозили скорые. На побережье Азовского моря произошел взрыв в месте базирования россиян

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Понедельник 12 июня 2023 20:55
Оккупантов вывозили скорые. На побережье Азовского моря произошел взрыв в месте базирования россиян Фото: на побережье Азовского моря произошел взрыв в месте базирования россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Приморске был нанесен удар по оккупантам, которые находились на одной из баз отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, удар был нанесен по базе отдыха "Солнечная" в понедельник, 12 июня. В результате обстрела россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.

"Кто-то из оккупантов убегал дальше, чем видел, других вывозили уже на "скорых, а кого-то не успели разобрать из-под завалов", - написал Федоров.

Взрывы в оккупированной части Запорожской области

Отметим, что последние несколько месяцев в оккупированной части Запорожской области часто раздаются взрывы. Например, во временно оккупированном Мелитополе 12 июня был уничтожен российский тепловоз. С помощью него россияне снабжали топливо для военных.

При этом 7 июня взрывы слышали жители нескольких оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

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