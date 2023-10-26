У окупантів проблеми. РФ перекидає паливо на Авдіївку "з глибинки"

"Пов'язано це з активізацією наступу рашистів на Авдіївку та з ускладненням логістики. Окупантам доводиться підвозити паливо із глибокого тилу російських регіонів", - йдеться у повідомленні.

РФ перекидає паливо на Авдіївку "з глибинки" (t.me/atesh_ua)

Так, агенти "Атеша" зафіксували масове перекидання різної військової техніки та автоцистерн Маріуполем.

"Вони прямують у бік Запорізької області та Авдіївки", - зазначають партизани.

Ситуація в районі Авдіївки

За даними Генштабу, російські війська не залишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи авіацію. Водночас у районі Авдіївки фіксують зменшення кількості стрілецьких боїв. При цьому, за даними експертів, є три причини, через які російські війська активізували наступ у районі Авдіївки Донецької області. При цьому втрата міста не призведе до стратегічної поразки. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.