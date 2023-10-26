У оккупантов проблемы. РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки"

"Связано это с активизацией наступления рашистов на Авдеевку и с усложнением логистики. Оккупантам приходится подвозить топливо из глубокого тыла российских регионов", - говорится в сообщении.

РФ перебрасывает топливо на Авдеевку "из глубинки" (t.me/atesh_ua)

Так, агенты "Атеша" зафиксировали массовое перебрасывание различной военной техники и автоцистерн по Мариуполю.

"Они направляются в сторону Запорожской области и Авдеевки", - отмечают партизаны.

Ситуация в районе Авдеевки

По данным Генштаба, российские войска не оставляют попыток оцепить Авдеевку, активно применяя авиацию. Одновременно в районе Авдеевки фиксируют уменьшение количества стрелковых боев.

При этом, по данным экспертов, есть три причины, по которым российские войска активизировали наступление в районе Авдеевки Донецкой области. При этом, потеря города не приведет к стратегическому поражению. Подробнее - в материале РБК-Украина.