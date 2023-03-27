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Окупанти звезли до Троїцького понад 200 поранених і загиблих солдатів РФ, - Генштаб

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Київ, Понеділок 27 березня 2023 06:35
Окупанти звезли до Троїцького понад 200 поранених і загиблих солдатів РФ, - Генштаб Фото: окупанти звезли до Троїцького понад 200 поранених і загиблих солдатів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові звезли у тимчасово окуповане Троїцьке Луганської області понад 200 убитих та тяжко поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, у населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доставлено близько 100 тіл загиблих росіян. Крім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, у зв'язку з чим будують все більше госпіталів уздовж лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що під час боїв за Бахмут російська регулярна армія та приватна військова компанія "Вагнера" втратили 20-30 тисяч поранених та вбитих.

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