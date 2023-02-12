Окупанти зранку обстріляли Нікополь, атаковано водоканал: є загибла та поранена (фото)

Зранку неділі, 12 лютого, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, гатили зі ствольної артилерії. Є загибла та поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала - 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення", - розповів він.

Очільник регіону додав, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Як повідомлялось, мешканці деяких районів Дніпропетровської області могли почути звуки вибухів. Це робота ППО, всі БПЛА окупантів було збито на підльоті до регіону.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.