Окупанти зранку обстріляли Нікополь, атаковано водоканал: є загибла та поранена (фото)
Зранку неділі, 12 лютого, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, гатили зі ствольної артилерії. Є загибла та поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала - 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення", - розповів він.
Очільник регіону додав, що у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.
Як повідомлялось, мешканці деяких районів Дніпропетровської області могли почути звуки вибухів. Це робота ППО, всі БПЛА окупантів було збито на підльоті до регіону.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів. Такою ситуація була в усіх районах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.