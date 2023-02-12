Оккупанты утром обстреляли Никополь, атакован водоканал: есть погибшая и раненая (фото)
Утром в воскресенье, 12 февраля, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, били из ствольной артиллерии. Есть погибшая и раненая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение", - рассказал он.
Глава региона добавил, что в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.
Как сообщалось, жители некоторых районов Днепропетровской области могли слышать звуки взрывов. Это работа ПВО, все БПЛА оккупантов были сбиты на подлете к региону.
Напомним, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.