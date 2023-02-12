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Оккупанты утром обстреляли Никополь, атакован водоканал: есть погибшая и раненая (фото)

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Днепр, Воскресенье 12 февраля 2023 11:13
Оккупанты утром обстреляли Никополь, атакован водоканал: есть погибшая и раненая (фото) Фото: оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области утром 12 февраля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 12 февраля, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, били из ствольной артиллерии. Есть погибшая и раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая - 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение", - рассказал он.

Глава региона добавил, что в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Как сообщалось, жители некоторых районов Днепропетровской области могли слышать звуки взрывов. Это работа ПВО, все БПЛА оккупантов были сбиты на подлете к региону.

Напомним, в Днепропетровской области ночь на 12 февраля прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Такая ситуация была во всех районах.

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Никополь Днепропетровская область
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