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РФ утром обстреляла Чугуев: повреждена многоэтажка, двое раненых

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Харьков, Среда 01 марта 2023 09:13
РФ утром обстреляла Чугуев: повреждена многоэтажка, двое раненых Фото: оккупанты утром 1 марта обстреляли Чугуев Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты утром в среду, 1 марта, обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Поврежден многоквартирный дом. Информация уточняется", – рассказал он.

Обновлено 9.15. По данным Синегубова, в результате утренних обстрелов Чугуева ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик.

"Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. У мальчика - незначительные повреждения, получил медицинскую помощь на месте и не нуждался в госпитализации", - добавил он.

Кроме того, по его словам, в Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.

"Под обстрелом также был городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина", - добавил глава региона.

Также в Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

Как сообщалось, во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.

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