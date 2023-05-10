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Окупанти зранку обстріляли з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області

Фото: окупанти обстріляли з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області 10 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Рано вранці в середу, 10 травня, російські окупанти атакували акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Ворог бив із артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку, 10 травня, з 04:00 по 04:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає",- розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, вчора, 9 травня, з 18:50 по 19:05 ворог також завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.

"Руйнувань та постраждалих немає", - додав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу випустили 354 снаряди по Херсонській області. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.

До того ж російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.

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Миколаївська область