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Окупанти зранку касетними боєприпасами атакували село під Чугуєвом: є поранений

Фото: окупанти зранку касетними боєприпасами атакували село під Чугуєвом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти у середу вранці, 6 вересня, обстріляли село Нова Гнилиця у Чугуївському районі Харківської області. Ворог атакував населений пункт забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 7:00 ранку, російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли с. Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок", - розповів він.

 

За словами очільника регіону, осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік.

"Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Окупанти постійно обстрілюють Харків та область, які межують із Бєлгородською областю Росії. Нещодавно ситуація сильно загострилася на Лимано-Куп'янському напрямі, де окупанти зосередили близько 100 тисяч військових. Зокрема, у зв'язку із загостренням бойових дій, у Куп'янському районі Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосується й самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового.

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