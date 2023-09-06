RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым: есть раненый

Фото: оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в среду утром, 6 сентября, обстреляли село Новая Гнилица в Чугуевском районе Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 7:00 утра, российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом", - рассказал он.

 

По словам главы региона, осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.

"Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьков и область, которые граничат с Белгородской областью России. Недавно ситуация сильно обострилась на Лимано-Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили около 100 тысяч военных. В частности, в связи с обострением боевых действий, в Купянском районе Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков