Оккупанты утром кассетными боеприпасами атаковали село под Чугуевым: есть раненый

Российские оккупанты в среду утром, 6 сентября, обстреляли село Новая Гнилица в Чугуевском районе Харьковской области. Враг атаковал населенный пункт запрещенными кассетными боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня, около 7:00 утра, российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом", - рассказал он.
По словам главы региона, осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина.
"Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - добавил Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
Оккупанты постоянно обстреливают Харьков и область, которые граничат с Белгородской областью России. Недавно ситуация сильно обострилась на Лимано-Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили около 100 тысяч военных. В частности, в связи с обострением боевых действий, в Купянском районе Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.
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