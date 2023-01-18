Окупанти зосереджують сили під Бахмутом та відчувають дефіцит колаборантів, - Генштаб

Шість ракетних, три з яких по цивільних об'єктах міст Куп'янськ і Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав супротивник минулої доби. Противник також зробив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджується на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде марні наступальні дії в Авдіївському напрямі.

Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Перемога.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація значно не змінилася. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, на її аеродромах та в повітряному просторі продовжуються спільні навчання.

Водночас Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку супротивника, посилюючи протиповітряну оборону.

Минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілювалися райони населених пунктів Миколаївки Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Червоне, Лук'янці, Ненудне, Стариця, Огурцове, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Біла Криниця, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам'янка та Двір.

На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Майданчик, Невське, Краснополівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії отримали Верхньокам'янка, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільським Дачам та Пречистівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка та Новопіль, Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометного та артилерійського обстрілу, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні.

Через незначну кількість колаборантів загарбники змушені завозити чиновників із РФ для виконання управлінських функцій окупаційного режиму. До того ж спостерігається нестача працівників у різних галузях, оскільки місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.

Тому росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, в районі Соледара зенітники знищили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та станцію радіолокації.

Нагадаємо, що сили оборони за добу, 16 січня, відбили атаки близько 20 населених пунктів. Своєю чергою, окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.

Росія посилила присутність своєї авіації у Білорусі під приводом військових навчань. Тому загроза ударів по Україні з території РБ зростає.

Збройні сили України атакували ворожий пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.